أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف البريطانية اليوم لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ،حيث تطرق سموه إلى مواقف وسياسة المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا وأهمها الاقتصادية والنفطية والسياسية.

وتناولت موافقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت على تقديم وديعة مصرفية بقيمة 10 بليون دولاراً لصالح مملكة البحرين.

ونقلت صحف السبت تأييد وكالة الدفاع عن الأمن الإلكتروني البريطانية لشركتي أبل وأمازون نفيهما لتعرضهما للاختراق وذلك على خلفية ما تردد مؤخراً عن قيام جهات صينية باختراق أنظمة الشركتين.

وسلطت الضوء على مغادرة عدد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي مناطق نفوذ التنظيم إلى بلادهم الأصلية والمخاطر المحتملة من قيامهم بأعمال إرهابية هناك.

وذكرت الصحف أن بريطانيا وقّعت اتفاقا للتعاون العسكري مع ألمانيا، يؤكد التزام لندن بالمساعدة في حماية أوروبا من التهديدات الأمنية المستقبلية.