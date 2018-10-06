أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف البريطانية اليوم لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ،حيث تطرق سموه إلى مواقف وسياسة المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا وأهمها الاقتصادية والنفطية والسياسية.
وتناولت موافقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت على تقديم وديعة مصرفية بقيمة 10 بليون دولاراً لصالح مملكة البحرين.
ونقلت صحف السبت تأييد وكالة الدفاع عن الأمن الإلكتروني البريطانية لشركتي أبل وأمازون نفيهما لتعرضهما للاختراق وذلك على خلفية ما تردد مؤخراً عن قيام جهات صينية باختراق أنظمة الشركتين.
وسلطت الضوء على مغادرة عدد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي مناطق نفوذ التنظيم إلى بلادهم الأصلية والمخاطر المحتملة من قيامهم بأعمال إرهابية هناك.
وذكرت الصحف أن بريطانيا وقّعت اتفاقا للتعاون العسكري مع ألمانيا، يؤكد التزام لندن بالمساعدة في حماية أوروبا من التهديدات الأمنية المستقبلية.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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