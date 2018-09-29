أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

أشارت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، إلى مراوحة المسائل التي تعترض مسار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة مكانها، وسط مخاوف من أن تنسحب هذه العرقلة سلبًا على الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداهمة في البلاد.

وواكبت الاجتماع الذي ضمّ وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والأردن ومصر في نيويورك أمس، وتمحور حول الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وتناقلت صحف السبت الأنباء المتعلّقة بمستجدات ملف محافظة إدلب السورية الذي لاقى أمس تفاعلا دوليًا، مبرزة إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا مركل عن ترتيبات لعقد قمة حول إدلب والنزاع في سوريا عمومًا، تجمعها بقادة فرنسا وتركيا وروسيا في أكتوبر المقبل.

وتطرّقت إلى الاشتباكات العنيفة التي شهدتها منطقة ورشفانة جنوب غرب طرابلس، أمس، وشكّلت خرقًا لأجواء التهدئة الحذرة التي تعيشها العاصمة الليبية منذ أيام.

وأخبرت الصحف عن استشهاد 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مواجهات على الحدود مع قطاع غزة.

كما رصدت صحف لبنان حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب أمس جزر سيليبس وسط إندونيسيا بقوة 7.5 درجة