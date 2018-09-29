أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

أشارت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، إلى مراوحة المسائل التي تعترض مسار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة مكانها، وسط مخاوف من أن تنسحب هذه العرقلة سلبًا على الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداهمة في البلاد.
وواكبت الاجتماع الذي ضمّ وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والأردن ومصر في نيويورك أمس، وتمحور حول الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وتناقلت صحف السبت الأنباء المتعلّقة بمستجدات ملف محافظة إدلب السورية الذي لاقى أمس تفاعلا دوليًا، مبرزة إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا مركل عن ترتيبات لعقد قمة حول إدلب والنزاع في سوريا عمومًا، تجمعها بقادة فرنسا وتركيا وروسيا في أكتوبر المقبل.
وتطرّقت إلى الاشتباكات العنيفة التي شهدتها منطقة ورشفانة جنوب غرب طرابلس، أمس، وشكّلت خرقًا لأجواء التهدئة الحذرة التي تعيشها العاصمة الليبية منذ أيام.
وأخبرت الصحف عن استشهاد 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مواجهات على الحدود مع قطاع غزة.
كما رصدت صحف لبنان حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب أمس جزر سيليبس وسط إندونيسيا بقوة 7.5 درجة
GMT 12:56 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 12:53 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 12:51 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 12:47 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 11:36 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة
شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،
أرسل تعليقك