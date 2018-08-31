أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية نتائج اللقاءات المكثفة التي عقدها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع القيادات السياسية أمس للبحث في سبل حلحلة العقد التي تعيق إعلان التشكيلة الحكومية.
وتحدثت عن تواصل مفاوضات الفرصة الأخيرة بين مختلف الأطراف لتجنيب محافظة إدلب كارثة إنسانية يخشى كثيرون أن تكون أسوأ من كل ما شهدته سوريا من ويلات مع إعلان نظام الأسد عزمه على اعتماد الخيار العسكري لحسم المعركة مع فصائل المعارضة التي تسيطر على المحافظة.
وأشارت إلى إعلان الرئاسة الفلسطينية أمس رفضها لتصريحات المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات الذي أدلى بها أمس حول القضية الفلسطينية واعتبرت تلك التصريحات بـ "سافرة وتدخلا بالشأن الداخلي".
ولفتت الصحف إلى المباحثات الرسمية التي عقدها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في المنامة أمس وجرى خلالها استعراض أواصر العلاقات الأخوية المتميزة وسبل تعزيزها على كافة الصعد.
وأخبرت عن مقتل شرطيين عراقيين وإصابة ثلاثة بجروح أمس في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش قرب مدينة كركوك شمال العراق.
وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لدى وصوله لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الاوروبيين في فيينا أمس أن إيران لا يمكنها أن تتفادى مفاوضات موسعة في شأن برنامجها النووي.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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