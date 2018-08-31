أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية نتائج اللقاءات المكثفة التي عقدها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع القيادات السياسية أمس للبحث في سبل حلحلة العقد التي تعيق إعلان التشكيلة الحكومية.

وتحدثت عن تواصل مفاوضات الفرصة الأخيرة بين مختلف الأطراف لتجنيب محافظة إدلب كارثة إنسانية يخشى كثيرون أن تكون أسوأ من كل ما شهدته سوريا من ويلات مع إعلان نظام الأسد عزمه على اعتماد الخيار العسكري لحسم المعركة مع فصائل المعارضة التي تسيطر على المحافظة.

وأشارت إلى إعلان الرئاسة الفلسطينية أمس رفضها لتصريحات المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات الذي أدلى بها أمس حول القضية الفلسطينية واعتبرت تلك التصريحات بـ "سافرة وتدخلا بالشأن الداخلي".

ولفتت الصحف إلى المباحثات الرسمية التي عقدها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في المنامة أمس وجرى خلالها استعراض أواصر العلاقات الأخوية المتميزة وسبل تعزيزها على كافة الصعد.

وأخبرت عن مقتل شرطيين عراقيين وإصابة ثلاثة بجروح أمس في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش قرب مدينة كركوك شمال العراق.

وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لدى وصوله لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الاوروبيين في فيينا أمس أن إيران لا يمكنها أن تتفادى مفاوضات موسعة في شأن برنامجها النووي.