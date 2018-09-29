أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اعتماد مجلس حقوق الإنسان، قرارًا بالتوافق بإبقاء السودان تحت البند العاشر وتمديد ولاية الخبير المستقل.
وركزت على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، أمس، مع المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التى تركزت حول الاستعدادات التي يجريها الطرفان لانطلاق المرحلة الثانية من التعاطي الإيجابي والحوار بين البلدين.
وتطرقت صحف السبت إلى إعلان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، تبني الاتحاد الإفريقي لمبادرة السودان وجهوده لإحلال السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى ضمن إطار المبادرة الإفريقية للسلام والمصالحة.
وأشارت إلى التزام وزير النقل والطرق والجسور بالسودان حاتم السر، تذليل كافة العوائق التي تقف أمام التكامل الاقتصادي بين السودان ومصر.
ونشرت صحف السودان إعلان السلطات الإندونيسية عن أن المئات قتلوا في الزلزال القوي وتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي، أمس الجمعة.
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شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،
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