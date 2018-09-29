أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اعتماد مجلس حقوق الإنسان، قرارًا بالتوافق بإبقاء السودان تحت البند العاشر وتمديد ولاية الخبير المستقل.

وركزت على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، أمس، مع المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التى تركزت حول الاستعدادات التي يجريها الطرفان لانطلاق المرحلة الثانية من التعاطي الإيجابي والحوار بين البلدين.

وتطرقت صحف السبت إلى إعلان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، تبني الاتحاد الإفريقي لمبادرة السودان وجهوده لإحلال السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى ضمن إطار المبادرة الإفريقية للسلام والمصالحة.

وأشارت إلى التزام وزير النقل والطرق والجسور بالسودان حاتم السر، تذليل كافة العوائق التي تقف أمام التكامل الاقتصادي بين السودان ومصر.

ونشرت صحف السودان إعلان السلطات الإندونيسية عن أن المئات قتلوا في الزلزال القوي وتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي، أمس الجمعة.