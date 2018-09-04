أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

واصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم متابعتها لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، مبرزة مشاركة مصر في أعمال منتدى "الصين – أفريقيا" حيث سيلقي لاحقا كلمته في المنتدى لعرض الفرص والمناخ الاستثماري الذي تتمتع به مصر ،إضافة إلى الزيارة التي سيقوم بها لأوزبكستان في ختام زيارته الحالية.
واهتمت بتفجر الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها وتحذير مجلس النواب الليبي من اندلاع حرب أهلية ودعوة الأمم المتحدة لعقد حوار عاجل اليوم ،وكذلك تواصل انتصارات قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي ومحاصرة معاقل مليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة ومران.
وتناول عقد البرلمان العراقي لأولى جلساته وتشكيل التحالفات فيه.
وتناقلت الصحف استمرار تدهور الريال الإيراني وبلوغه مستوى قياسيا تجاوز 128 ألف ريال مقابل الدولار والحريق الذي دمر متحف ريودي جانيرو واستفسار مصر عن قطعها الأثرية المعروضة فيه.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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