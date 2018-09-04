أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

واصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم متابعتها لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، مبرزة مشاركة مصر في أعمال منتدى "الصين – أفريقيا" حيث سيلقي لاحقا كلمته في المنتدى لعرض الفرص والمناخ الاستثماري الذي تتمتع به مصر ،إضافة إلى الزيارة التي سيقوم بها لأوزبكستان في ختام زيارته الحالية.

واهتمت بتفجر الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها وتحذير مجلس النواب الليبي من اندلاع حرب أهلية ودعوة الأمم المتحدة لعقد حوار عاجل اليوم ،وكذلك تواصل انتصارات قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي ومحاصرة معاقل مليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة ومران.

وتناول عقد البرلمان العراقي لأولى جلساته وتشكيل التحالفات فيه.

وتناقلت الصحف استمرار تدهور الريال الإيراني وبلوغه مستوى قياسيا تجاوز 128 ألف ريال مقابل الدولار والحريق الذي دمر متحف ريودي جانيرو واستفسار مصر عن قطعها الأثرية المعروضة فيه.