أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس والمبعوث الياباني للشرق الأوسط ماساهارو كونو، في رام الله.

وأشارت إلى أقوال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، سيعلن بشكل قاطع رفض القيادة الفلسطينية للسياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

وسلطت صحف الجمعة الضوء على أقوال الرئاسة الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مصيره وينتخب قيادته الشرعية التي وقفت في وجه كل المشاريع لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوردت إعلان وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا ) أمس الخميس في عمّان، أن الأردن سيدعو لجلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب على هامش الاجتماع العادي لوزراء الخارجية من أجل دعم الاونروا ولتنظيم مؤتمر دولي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر القادم لدعم الاونروا سياسيًا وماليًا.

ورصدت صحف فلسطين إصابة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، برصاصة مطاطية في رأسه، و أربعة آخرون خلال التصدي لاعتداءات الاحتلال على أراضي المواطنين الفلسطينيين المنوي مصادرتها في قرية رأس كركر غرب رام الله.