أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركاتهم في مسيرات العودة السلمية شرق غزة.
وسلطت صحف السبت الضوء على أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الشعب الفلسطيني يواجه في الآونة الأخيرة ليس تحديات سياسية فحسب، ولكن تحديات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، ولكن رغم كل هذه الصعاب فإن الشعب الفلسطيني يبقى متفائلاً وأكثر تصميمًا على نيل الحرية وتحقيق السلام ويتوق إلى حياة مستقرة ومزدهرة.
وتحدثت عن إعلان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أن الدول المانحة تعهدت بالتزامات مالية لـ"أونروا"، بقيمة 122 مليون دولار.
وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن 12 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب نحو ألف آخرين، بينما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مبان في الضفة الغربية.
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شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،
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