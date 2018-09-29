أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركاتهم في مسيرات العودة السلمية شرق غزة.

وسلطت صحف السبت الضوء على أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الشعب الفلسطيني يواجه في الآونة الأخيرة ليس تحديات سياسية فحسب، ولكن تحديات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، ولكن رغم كل هذه الصعاب فإن الشعب الفلسطيني يبقى متفائلاً وأكثر تصميمًا على نيل الحرية وتحقيق السلام ويتوق إلى حياة مستقرة ومزدهرة.

وتحدثت عن إعلان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أن الدول المانحة تعهدت بالتزامات مالية لـ"أونروا"، بقيمة 122 مليون دولار.

وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن 12 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب نحو ألف آخرين، بينما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مبان في الضفة الغربية.