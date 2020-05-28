أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم الخميس 28 أيَّار

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على نفي الوساطة بجنوب السودان، أي صلة لها بما يدور داخل أروقة الجبهة الثورية السودانية من خلافات سياسية، واعتبرت أن دورها ينحصر في التوسط بين الحكومة السودانية وجميع الحركات المسلحة التي ارتضت الجلوس في طاولة التفاوض في منبر جوبا.

وابرزت إعلان السودان أمس تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4146 حالة. وسلطت الضوء على تأكيد الحكومة اليمنية أنها لن تتهاون في استئصال آفة الإرهاب والقضاء على عناصره الضالة في كل المحافظات اليمنية.

وعرجت الصحف على تصدي قوات الجيش الوطني الليبي لهجوم للميليشيات المسلحة في محاور القتال بطرابلس، وذلك خلال محاولة الأخيرة التقدم للسيطرة على مواقع تحت قبضة القوات المسلحة الليبية ولاسيما في محوري الكازيرما وطريق المطار.

ونقلت عن رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، قوله إن قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة، وهدمت آلياتها منشأة سياحية قيد الإنشاء تعود للمواطنة فلسطينية، بالقرب من المدرج الروماني في الموقع الأثري.

واشارت إلى إحباط أجهزة الاستخبارات العراقية أمس، مخططًا لتنظيم داعش الإرهابي يستهدف المدنيين والقوات الأمنية. ولفتت الانتباه إلى تصريح رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس، أن العدو الإسرائيلي يخترق السيادة اللبنانية، وينتهك القرارات الأممية.

