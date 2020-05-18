أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم الاثنين 19 أيَّار

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بتسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس رسالة خطية من الرئيس الإرتيري أسياسي أفورقي تتعلق بتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى تمديد السودان حظر التجوال 15 يوم إضافية اعتباراً من اليوم بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعدم السماح للسفر خلال الفترة المحددة. ولفتت الانتباه إلى تعزيز قوات الجيش الوطني الليبي دفاعاتها الجوية في مدن المنطقة الغربية للتصدي للطيران التركي المسير الذي يستهدف مواقع الجيش الوطني وقصف قاعدة الوطية الجوية التي تحاول الميليشيات السيطرة عليها بأي طريقة.

وسلطت الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصار بلدة يعبد جنوب غرب جنين والتضييق على سكانها لليوم الخامس على التوالي، بإغلاق جميع الطرق الفرعية المحيطة بالبلدة بالسواتر الترابية.

واخبرت عن مقتل أربعة صوماليين بينهم مسؤول كبير، أمس بتفجير انتحاري في مدينة غالكعيو، كبرى مدن إقليم مدغ. ونشرت إعلان منظمة الصحة العالمية، أن موريتانيا دخلت مرحلة تفشي الوباء حيث سجلت 40 إصابة بالفيروس عقب إعلان البلاد خالية من المرض بعد شفاء سبع إصابات.