أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم الأربعاء 20 أيَّار

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على عقد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولى، أكد خلاله ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن سد النهضة الإثيوبي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض، بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن.

وأبرزت تأكيد وزارة العدل السودانية أمس، استمرار الحكومة السودانية في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التعويضات التي يجب أن تدفعها، والعمل على تطبيع العلاقات مع واشنطن بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام البائد.

ونقلت الصحف عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، قوله إن استقرار ليبيا بعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها. وأخبرت عن مقتل سبعة أشخاص بينهم جنديان، في هجوم مسلّح استهدف دورية عسكرية في شمال بوركينا فاسو أمس، وتبنّته جماعة متطرفة.

وسلطت صحف السودان الضوء على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الاتحادية إلى تقليص اللوائح التنظيمية، وهو تحرك قال إنه سيساعد الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.