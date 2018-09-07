أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد بأن حكومته ستضع مصلحة باكستان في الاعتبار الأول في علاقاتها الخارجية.

واهتمت بلقاء وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك أمس بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وتأكيده باهتمام باكستان بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

كما أبرزت صحف الجمعة مطالبة باكستان من المجتمع الدولي بضرورة التحرك واتخاذ خطوات جادة لحل القضيتين الكشميرية والفلسطينية لإحلال الأمن والسلام في العالم.

وسلطت الضوء على احتفال القوات المسلحة الباكستانية أمس بيوم الدفاع الباكستاني الذي يصادف السادس من سبتمبر.

وأخبرت عن عزم وزير الخارجية الصيني القيام وانغ يي بزيارة رسمية إلى باكستان بدءًا من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل.

وتناقلت الصحف أنباء حصول الهند على التكنولوجيا الدفاعية وأسلحة متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرجت على الجهود الدولية والإقليمية الجارية لدعم عملية السلام في أفغانستان أملاً في إنهاء الحروب الدائرة في هذا البلد منذ عقود.

وأشارت صحف باكستان إلى إقدام عدد كبير من المواطنين الأفغان المقيمين في إيران على الهجرة نتيجة لتردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.