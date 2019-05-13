اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

بغداد - العرب اليوم
اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمرور عام كامل على انتخابات الدورة الرابعة الحالية لمجلس النواب, في الثاني عشر من مايو العام الماضي، منوهة بأنه رغم مرور هذه الفترة فإن الحكومة التي كلفها المجلس لم تستكمل , وما زالت أربع وزارات شاغرة فيها.
وتطرقت الصحف مجدداً إلى إمكانية ذهاب عدد من الكتل السياسية إلى المعارضة البرلمانية من أجل كسر الجمود الذي تواجهه عملية استكمال التشكيلة الحكومية.
وتناولت صحف اليوم الزيارة الرسمية التي قام بها وزير خارجية العراق إلى الكويت يوم السبت الماضي والتي أسفرت عن توقيع خمس اتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.وة.
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