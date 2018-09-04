أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

سلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اهتمامها على انتخاب البرلمان الباكستاني الرئيس الجديد للبلاد خلفاً للرئيس ممنون حسين الذي تنتهي ولايته الممتدة على خمس سنوات في التاسع من سبتمبر الجاري.

وتابعت مساعي باكستان لتحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الثقة والمصالح المشتركة.

وأشارت إلى رفض باكستان قبول منح الولايات المتحدة الأمريكية الهند دوراً هاماً في أفغانستان بشكل يتعارض مع المصالح الباكستانية.

واهتمت بمطالبة باكستان من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعالة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الجارية ضد المدنيين في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.

وتطرقت إلى مطالبة باكستان من الحكومة الأفغانية توفير الحماية الأمنية اللازمة لقنصليتها العامة في جلال آباد كشرط لإعادة فتح القنصلية.

أمنياً أخبرت عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية على هدف عسكري حساس في ذكرى يوم الدفاع الباكستاني الذي تحتفل به القوات المسلحة الباكستانية في السادس من سبتمبر كل عام.

وعرجت على نية الحكومة الباكستانية سن قوانين صارمة لتعزيز الرقابة على التحويلات المالية للحد من ظاهرة تبييض الأموال.

وأشارت إلى قلق المجتمع الدولي من تنامي نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانتسان.