أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

سلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اهتمامها على انتخاب البرلمان الباكستاني الرئيس الجديد للبلاد خلفاً للرئيس ممنون حسين الذي تنتهي ولايته الممتدة على خمس سنوات في التاسع من سبتمبر الجاري.
وتابعت مساعي باكستان لتحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الثقة والمصالح المشتركة.
وأشارت إلى رفض باكستان قبول منح الولايات المتحدة الأمريكية الهند دوراً هاماً في أفغانستان بشكل يتعارض مع المصالح الباكستانية.
واهتمت بمطالبة باكستان من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعالة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الجارية ضد المدنيين في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.
وتطرقت إلى مطالبة باكستان من الحكومة الأفغانية توفير الحماية الأمنية اللازمة لقنصليتها العامة في جلال آباد كشرط لإعادة فتح القنصلية.
أمنياً أخبرت عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية على هدف عسكري حساس في ذكرى يوم الدفاع الباكستاني الذي تحتفل به القوات المسلحة الباكستانية في السادس من سبتمبر كل عام.
وعرجت على نية الحكومة الباكستانية سن قوانين صارمة لتعزيز الرقابة على التحويلات المالية للحد من ظاهرة تبييض الأموال.
وأشارت إلى قلق المجتمع الدولي من تنامي نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانتسان.
GMT 12:50 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:44 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:42 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:40 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:32 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
أرسل تعليقك