أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بزيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتصدر اهتمامات الصحف على المستوى الدولي، قرار الولايات المتحدة إغلاق البعثة الفلسطينية بواشنطن.

وتابعت الصحف المستجدات الميدانية في سوريا ،حيث بدأ الجيش السوري مدعوما بالقوات الروسية، في عمليات عسكرية في ريفي ادلب و حماة ،وسط مخاوف و قلق دولي متزايد على مصير الاف المدنيين في ادلب اخر معاقل المعارضة المسلحة.

واهتمت بالتوتر المستمر في مدينة البصرة العراقية، مشيرة إلى مخلفات هجوم تعرض له أنبوب لنقل النفط الخام غرب مدينة كركوك.

ونشرت الصحف قرار الرئيس السوداني عمر البشير حل الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد في تحركات تهدف إلى إصلاح اقتصاد البلاد.