أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بزيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتصدر اهتمامات الصحف على المستوى الدولي، قرار الولايات المتحدة إغلاق البعثة الفلسطينية بواشنطن.
وتابعت الصحف المستجدات الميدانية في سوريا ،حيث بدأ الجيش السوري مدعوما بالقوات الروسية، في عمليات عسكرية في ريفي ادلب و حماة ،وسط مخاوف و قلق دولي متزايد على مصير الاف المدنيين في ادلب اخر معاقل المعارضة المسلحة.
واهتمت بالتوتر المستمر في مدينة البصرة العراقية، مشيرة إلى مخلفات هجوم تعرض له أنبوب لنقل النفط الخام غرب مدينة كركوك.
ونشرت الصحف قرار الرئيس السوداني عمر البشير حل الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد في تحركات تهدف إلى إصلاح اقتصاد البلاد.
GMT 12:34 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:30 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:12 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:47 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء
GMT 07:48 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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