أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على تواصل المعارك العنيفة بين المجموعات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس التي دخلت أسبوعها الثاني مخلفة أكثر من أربعين قتيلا غالبيتهم من المدنيين مشيرة إلى أن هذه الأحداث تتزامن مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ونقلت في الشأن الفلسطيني تصريحات للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " الاونروا " قال فيها إنه لا يمكن إلغاء وجود ملايين اللاجئين الفلسطينيين, وذلك في رد على قرار قطع المساعدات الأمريكية ومزاعم تفيد بان عمل الوكالة لا يؤدي إلا إلى إطالة محنتهم.
وتطرقت صحف تونس إلى فحوى تصريحات وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون قال فيها إن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان على اتصال بخلايا إرهابية في المملكة المتحدة بهدف القيام بهجمات محتملة.
وضمن تقارير إقليمية متفرقة أبرزت اليوميات التونسية خبر دعوة الاتحاد الأوروبي أمس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صحفيين حكم عليهم بالسجن في ميانمار خلال تغطيتهما لازمة الروهينغا, وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بمجمع سكني بولاية كاليفورنيا الأمريكية, ومقتل 8 أشخاص في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة في العاصمة الصومالية مقاديشو .
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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