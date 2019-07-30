اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاتصالات والمشاورات التي يقوم بها رئيس الوزراء سعد الحريري للخروج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ شهر كذلك من مأزق تعليق نشر الموازنة العامة في انتظار اقترانها بالتوقيع النهائي لرئيس الجمهورية.

وأشارت إلى مقتل أربعة مدنيين جراء غارات نفذتها مقاتلات روسية واثنان آخران بقصف لقوات النظام على ريف حماة الشمالي.

وأخبرت عن تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال لقائهما أمس في القاهرة على أهمية تسوية النزاع الفلسطينيي ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

ولفتت إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة من طلاب المدارس وإصابة ثمانية آخرون برصاص مجهولين خلال تظاهرة أمس في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في السودان.

وأوردت إعلان وزير وزير الخارجية البريطانية الجديد دومينيك راب في تصريح له أمس رفض بلاده بشكل قاطع الدخول في أي عملية تبادل مع إيران في أزمة السفينتين المحتجزتين أو حتى الإفراج عنهما بشكل متزامن لاحتواء التوتر.

وتطرقت صحف لبنان إلى دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس خلال كلمة له في المعهد الاقتصادي الأميركي في واشنطن دول العالم إلى التعاون لتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي من التهديدات الإيرانية.