أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي جدد موقف بلاده الداعم للشعب الكشميري وعدم التخلي عن القضية الكشميرية

واهتمت بتصريح رئيس الوزراء عمران خان الذي حذر الهند برد قوي في حال قيامها بأي مغامرة ضد بلاده.

وأشارت إلى إشادة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي بموقف العراق الداعم لحقوق الشعب الكشميري.

وأخبرت عن استضافة باكستان اليوم الجولة الثالثة للحوار الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بين باكستان والصين وأفغانستان.

وتناقلت إدانة منظمة التعاون الإسلامي تصاعد الهجمات الإرهابية والعنف في أفغانستان بما في ذلك الهجوم الأخير في كابول الذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات.

وعرجت إلى إلغاء الرئيس الأفغاني أشرف غني زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة احتجاجًا على إبرام واشنطن اتفاقية سلام مع حركة طالبان.

في الشأن الدولي، تابعت صحف باكستان انقسام الشارع البريطاني حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتطرقت إلى فشل الهند في إرسال مركبة فضائية للبحث عن علامات على المياه على القطب الجنوبي للقمر مما سبب انتكاسة لخطط نيودلهي الطموحة لأن تصبح أول بلد يستكشف تلك المنطقة.