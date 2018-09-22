أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد شاب فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته بمسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، كما أصيب المئات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، وتأكيده أننا مستعدون للمفاوضات سواء سرية أو علنية على أن يكون الوسيط "الرباعية الدولية" ودولا أخرى.

وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال ناطقة باسم الخارجيّة الأمريكية ، إنّ الوزارة لم ترتّب أي لقاءات مع الوفد الفلسطيني المشارك في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة 40 عضو كونغرس أميركي في عريضتين منفصلتين، ادارة الرئيس ترمب، بالتراجع عن قراراتها الأخيرة المجحفة بحق الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمتمثلة بحجب المساعدات المالية عن اللاجئين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية ومستشفيات القدس واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وأوردت صحف فلسطين خبر انضمام ألمانيا ، والأعضاء الأوروبيين الحاليين والجدد بمجلس الأمن الدولي، في توجيه دعوة لإسرائيل لوقف خططها الرامية إلى هدم قرية في الضفة الغربية،حيث دعت ثمانية دول أوربية سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها.