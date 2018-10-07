أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، لمتابعة أحوال واحتياجات المدينة، والإجراءات التي اتخذت لاستكمال متطلبات السكان، داعيًا إلى توفير كافة الخدمات لتكون حياة الأهالي آمنة مستقرة، وأعطى تعليماته بأن تباشر الوزارات الخدمية عملها من تاورغاء وأن تتخذ مقار لها بالمدينة.

وأشارت إلى تأكيد التجمع الليبي الديمقراطي أننا سنمضي قدمًا لوقف العنف والدمار والانتهاكات لنعيد بناء مؤسسات دولتنا وتوحيد صفوفها لمواجهة كل يد خفية تتوق لتفرقة أبنائنا، معبرين عن قلقهم ورفضهم لما آل إليه وضع البلاد والناس من تدهور أمني الذي تشهده العاصمة طرابلس.

وتطرقت إلى إعلان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حرس السواحل الليبي أنقذ قرابة 14 ألف مهاجر خلال 104 عمليات منذ بداية العام الجاري.

ونقلت تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري أن سياسة مصر الإقليمية متعددة الأبعاد تتسق مع الجهد الدولي في التعامل مع الأزمات الإنسانية والسياسية بالشرق الأوسط، وعلى رأس هذه السياسة العمل مع كافة الأطراف من أجل دعم جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة في ليبيا.

ونوهت إلى حث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على المصادقة على الخطة المقدمة من لجنة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس

لبدء تنفيذها.

وعرجت صحف ليبيا على إعراب رئيسا وزراء الجزائر والبرتغال خلال لقاء لهما إلى السعي معًا من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم وشامل وتحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية.