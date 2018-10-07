أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات جمعة "الثبات الصمود" ضمن مسيرات العودة، إلى 3 شهداء، بعد اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود القطاع.
وأشارت إلى إغلاق مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، جامعة صنعاء بالإضافة إلى نشر الدبابات والمدرعات في محيطها لإرهاب الطلاب، واختطاف متظاهرين احتجوا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وسلطت الضوء على قلق الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من الغواصات الروسية التي تحمل صاروخ (كاليبر) المجنح وتعمل في جنوب أوروبا.
ولفتت الصحف الانتباه إلى إعلان الرئاسة التونسية أمس تمديد حالة الطوارئ إلى 6 نوفمبر المقبل.
ونقلت عن وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده تعزيز التعاون مع اليابان لتنمية القارة الإفريقية، وذلك خلال مشاركته أمس في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد".
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل وإصابة 17 شخصًا في انفجارين بالعراق، ونبأ ارتفاع عدد قتلى الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1649 شخصًا فيما لا يزال أكثر من ألف شخص في عِداد المفقودين.
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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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