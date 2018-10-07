أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات جمعة "الثبات الصمود" ضمن مسيرات العودة، إلى 3 شهداء، بعد اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود القطاع.

وأشارت إلى إغلاق مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، جامعة صنعاء بالإضافة إلى نشر الدبابات والمدرعات في محيطها لإرهاب الطلاب، واختطاف متظاهرين احتجوا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وسلطت الضوء على قلق الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من الغواصات الروسية التي تحمل صاروخ (كاليبر) المجنح وتعمل في جنوب أوروبا.

ولفتت الصحف الانتباه إلى إعلان الرئاسة التونسية أمس تمديد حالة الطوارئ إلى 6 نوفمبر المقبل.

ونقلت عن وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده تعزيز التعاون مع اليابان لتنمية القارة الإفريقية، وذلك خلال مشاركته أمس في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد".

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل وإصابة 17 شخصًا في انفجارين بالعراق، ونبأ ارتفاع عدد قتلى الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1649 شخصًا فيما لا يزال أكثر من ألف شخص في عِداد المفقودين.