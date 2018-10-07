أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب والحذر التي تسود الساحة السياسية بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات والمشاورات الجارية على أكثر من صعيد لتذليل العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت الصحف إلى اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 13 فلسطينيا خلال عمليات اقتحام ومداهمات طالت محافظات الضفة الغربية في حين أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات أنه رصد خلال شهر سبتمبر الماضي 330 حالة اعتقال، من بينهم 52 طفلاً قاصراً، و14 امرأة وفتاة.

وتحدثت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار قوي ضرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في سوريا، وأفادت مصادر أمنية أن الانفجار وقع في الحارة الشرقية بالقرب من مستودع للمحروقات في المنطقة الصناعية للمدينة بسيارة مفخخة، حيث سمع دويه على بعد نحو 2 كلم.

ولفتت صحف الأحد إلى طلب منظمة الانتربول من الصين توضيحا رسميا حول مكان وجود رئيس المنظمة مينغ هونغوي، بعدما فقد أثره منذ مغادرته الى بلاده في نهاية سبتمبر.