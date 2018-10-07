أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب والحذر التي تسود الساحة السياسية بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات والمشاورات الجارية على أكثر من صعيد لتذليل العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت الصحف إلى اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 13 فلسطينيا خلال عمليات اقتحام ومداهمات طالت محافظات الضفة الغربية في حين أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات أنه رصد خلال شهر سبتمبر الماضي 330 حالة اعتقال، من بينهم 52 طفلاً قاصراً، و14 امرأة وفتاة.
وتحدثت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار قوي ضرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في سوريا، وأفادت مصادر أمنية أن الانفجار وقع في الحارة الشرقية بالقرب من مستودع للمحروقات في المنطقة الصناعية للمدينة بسيارة مفخخة، حيث سمع دويه على بعد نحو 2 كلم.
ولفتت صحف الأحد إلى طلب منظمة الانتربول من الصين توضيحا رسميا حول مكان وجود رئيس المنظمة مينغ هونغوي، بعدما فقد أثره منذ مغادرته الى بلاده في نهاية سبتمبر.
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GMT 11:41 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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