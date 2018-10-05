أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

القيادة تهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم

تطوير قمرين صناعيين سعوديين بمواصفات عالمية

الجبرين تستعرض جهود المملكة في الشؤون الاجتماعية والإنسانية أمام الأمم المتحدة

اتفاقية للتعاون المالي بين حكومتي المملكة والبحرين

جلوي بن مساعد يشدد على سلامة المواطن والمقيم من مخاطر الأمطار

قنصلية المملكة: نتابع ملابسات اختفاء خاشقجي

د. الربيعة يدشن مبنى الطوارئ والدفاع المدني في طاجيكستان ومشروع المصدات الخرسانية لنهر بانج

السفير البريطاني ينوه بموقف المملكة المشرف والثابت ضد الإرهاب

وزير الإعلام يشيد بتطور هيئة الإذاعة والتلفزيون

الجيش اليمني يتقدم لـ«قطع رأس الأفعى»

البرلمان العربي يثمّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن

الدوحة تسعى لتوسيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني.. قطر على حافة الإفلاس

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين