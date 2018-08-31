أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إعلان رئيس الوزراء عمران خان عن عزم حكومته على تلبية كافة احتياجات القوات المسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وسلطت الضوء على مساعي الحكومة الباكستانية إلى تحسين العلاقات الثنائية مع الهند وحل الخلافات العالقة عبر الحوار.

وأخبرت صحف الجمعة عن انتهاء المحادثات التي جرت بين مسؤولين باكستانيين وهنود لحسم الخلافات على تقاسم مياه الأنهار المشتركة دون أي نتيجة.

وتطرقت إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها باكستان وجهود الحكومة الباكستانية لمعالجتها على أسس عاجلة.

وتابعت الصحف الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية في باكستان المقررة في الرابع من سبتمبر المقبل لانتخاب الرئيس الجديد خلفاً للرئيس ممنون حسين الذي تنتهي ولايته في التاسع من سبتمبر.

وعرجت إلى مطالبة باكستان من مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ قراراته بشأن القضية الكشميرية لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.

وأشارت إلى قلق الولايات المتحدة الأمريكية إزاء عدم التزام الهند بالعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران، وسعيها إلى شراء أسلحة جديدة من روسيا.

وأخبرت صحف باكستان عن إعلان لجنة "جائزة نوبل" بعدم سحب جائزة نوبل للسلام من رئيسة حكومة ميانمار أونج سان سو كي، بعد تقرير للأمم المتحدة الذي اتهم جيش ميانمار بتنفيذ عمليات إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجا.