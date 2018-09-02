أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية اليوم إدانة مسؤولين فلسطينيين قرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (أونروا).
وأبرزت الصحف رفض رئيسة الوزراء البريطانية إجراء استفتاء آخر على خروج بريطانيا من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، معللة بأن ذلك يعد مخالفة لمبادئ الديمقراطية في بلادها وأن أولى مهام حكومتها تأمين تنفيذ سلس لقرار الأغلبية بالخروج.
ولفتت إلى حالة الترقب والحذر في السويد، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في التاسع من سبتمبر، مشيرة إلى صعود للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للاجئين.
واهتمت الصحف بالوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتحديات التي تواجهها في مجال مكافحة الإرهاب وداء الإيبولا القاتل.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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