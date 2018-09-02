أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية اليوم إدانة مسؤولين فلسطينيين قرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (أونروا).

وأبرزت الصحف رفض رئيسة الوزراء البريطانية إجراء استفتاء آخر على خروج بريطانيا من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، معللة بأن ذلك يعد مخالفة لمبادئ الديمقراطية في بلادها وأن أولى مهام حكومتها تأمين تنفيذ سلس لقرار الأغلبية بالخروج.

ولفتت إلى حالة الترقب والحذر في السويد، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في التاسع من سبتمبر، مشيرة إلى صعود للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للاجئين.

واهتمت الصحف بالوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتحديات التي تواجهها في مجال مكافحة الإرهاب وداء الإيبولا القاتل.