أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالوضع الداخلي للبلاد مشيرة إلى التحركات السياسية والاجتماعات المتواصلة بين جميع الأطراف الفاعلة في البلاد من أجل ايجاد حلول عملية لتجاوز الصعوبات الإقتصادية والسياسية.

وتناولت فحوى اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني عن استعداده لبدء مفاوضات مع اسرائيل بوساطة دولية بهدف إحلال السلام.

وأخبرت ميدانيًا عن استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 300 اخرين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وانشغلت بتطورات الأوضاع على الساحة الليبية ناقلة مطالبة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أطراف الاقتتال في العاصمة طرابلس بوقف إطلاق النار محملة قيادات المليشيات المتقاتلة كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العزل و مهددة بالتوجه لمجلس الأمن في حال لم تستجب المليشيات المتناحرة لوقف إطلاق النار.

وأخبرت صحف السبت ضمن تقارير إخبارية متفرقة عن ارتفاع عدد قتلى غرق عبارة تنزانية إلى 100 قتيل ، و إعلان وسائل إعلان بريطانية ان مقترحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي انهارت ، ووفاة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ بمرض فيروسي نادر.