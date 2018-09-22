أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالوضع الداخلي للبلاد مشيرة إلى التحركات السياسية والاجتماعات المتواصلة بين جميع الأطراف الفاعلة في البلاد من أجل ايجاد حلول عملية لتجاوز الصعوبات الإقتصادية والسياسية.
وتناولت فحوى اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني عن استعداده لبدء مفاوضات مع اسرائيل بوساطة دولية بهدف إحلال السلام.
وأخبرت ميدانيًا عن استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 300 اخرين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وانشغلت بتطورات الأوضاع على الساحة الليبية ناقلة مطالبة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أطراف الاقتتال في العاصمة طرابلس بوقف إطلاق النار محملة قيادات المليشيات المتقاتلة كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العزل و مهددة بالتوجه لمجلس الأمن في حال لم تستجب المليشيات المتناحرة لوقف إطلاق النار.
وأخبرت صحف السبت ضمن تقارير إخبارية متفرقة عن ارتفاع عدد قتلى غرق عبارة تنزانية إلى 100 قتيل ، و إعلان وسائل إعلان بريطانية ان مقترحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي انهارت ، ووفاة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ بمرض فيروسي نادر.
GMT 12:18 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 12:16 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 11:52 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 08:12 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
GMT 07:49 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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