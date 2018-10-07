أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الصعوبات المتوقع أن يواجهها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة الوزارية ، منوهة بتسلمه طلبات من بعض الكتل السياسية بشأن المناصب الوزارية الراغبة في إشغالها.

وتطرقت الصحف إلى إعلان تحالف "سائرون" عدم المشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة ,من اجل منح رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار وزراء كابينته الوزارية من الوزراء التكنوقراط المستقلين الذين يحظون بالكفاءة والنزاهة.

وتوقعت الصحف أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة قبيل المدة المحددة في الدستور وهي 30 يوما تبدأ من تاريخ التكليف.

وفي شأن محلي آخر تناولت صحف اليوم تطورات الوضع الأمني في البلاد, مبرزة إطلاق القوات العراقية المشتركة أمس السبت عملية أمنية واسعة لتأمين الصحراء الغربية في محافظة الأنبار غرب العراق, والقضاء على فلول الإرهابيين.

واهتمت الصحف بتدشين الخطوط الجوية السعودية تسيير ثلاث رحلات أسبوعية عبر رحلات مباشرة ومنتظمة من جدة إلى أربيل مركز إقليم كردستان العراق.