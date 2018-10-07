أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الصعوبات المتوقع أن يواجهها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة الوزارية ، منوهة بتسلمه طلبات من بعض الكتل السياسية بشأن المناصب الوزارية الراغبة في إشغالها.
وتطرقت الصحف إلى إعلان تحالف "سائرون" عدم المشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة ,من اجل منح رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار وزراء كابينته الوزارية من الوزراء التكنوقراط المستقلين الذين يحظون بالكفاءة والنزاهة.
وتوقعت الصحف أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة قبيل المدة المحددة في الدستور وهي 30 يوما تبدأ من تاريخ التكليف.
وفي شأن محلي آخر تناولت صحف اليوم تطورات الوضع الأمني في البلاد, مبرزة إطلاق القوات العراقية المشتركة أمس السبت عملية أمنية واسعة لتأمين الصحراء الغربية في محافظة الأنبار غرب العراق, والقضاء على فلول الإرهابيين.
واهتمت الصحف بتدشين الخطوط الجوية السعودية تسيير ثلاث رحلات أسبوعية عبر رحلات مباشرة ومنتظمة من جدة إلى أربيل مركز إقليم كردستان العراق.
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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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