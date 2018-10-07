أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، والتي أكد خلالها أن القيادة ستكون مضطرة لتنفيذ كل ما يؤكد عليه اجتماع المجلس المركزي يوم 26 الجاري.
وأشارت الصحف إلى تأكيدات اللجنة المركزية لحركة "فتح" دعمها الكامل لما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها قضيتي القدس واللاجئين، وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية.
وسلطت الضوء على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا قد ينهي الدعم الأمريكي المالي لقوات الأمن الفلسطينية التي طالما اعتبرتها واشنطن حجر أساس في العلاقات الأمريكية الفلسطينية.
وتحدثت صحف فلسطين عن تحذير دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من خديعة تعد لها الحكومة الاسرائيلية فيما يخص قرية الخان الأحمر .
وأولت صحف الصباح اهتمامًا بقرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بتقليص مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة.
وأوردت صحف فلسطين تشيع جماهير غفيرة، جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار.
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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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