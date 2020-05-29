أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم الجمعة 29 أيَّار

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان القوات المسلحة السودانية، استشهاد وجرح عدد من الجنود السودانيين أمس على الحدود السودانية الأثيوبية إثر اعتداءات من مليشيات يدعمها الجيش الأثيوبي على أراض سودانية. وأخبرت عن وصول وفد طبي صيني أمس للخرطوم لمساعدة الحكومة السودانية في مكافحة جائحة كورونا.

ولفتت الانتباه إلى إفشال القوات المشتركة في الحديدة لمحاولة تسلل الميليشيات الحوثية باتجاه منطقتي الجبلية والفازة في مديرية التحيتا وسط اندلاع مواجهات عنيفة، خلفت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأولت اهتماماً بقصف الجيش الليبي أمس، تجمع للميليشيات والمرتزقة المدعومين من تركيا في معسكر الرحبة بمدينة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، ما أسفر عن سقوط عدد من القيادات الميدانية التي تقود الميليشيات والمرتزقة في طرابلس، مشيراً إلى تدمير مخزن للذخيرة كانت تستخدمه الميليشيات ومرتزقة تركيا.

وأبرزت تأكيد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق العميد يحيى رسول أن بلاده ليست بحاجة لأي جندي لأجنبي في مواجهة الإرهاب، موضحاً أن خلايا داعش غير قادرة على تهديد المدن.

وعرجت على إقرار مجلس النواب اللبناني أمس قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكاً في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات. وأشارت إلى إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، أمس، يسعى إلى تجريد منصات التواصل الاجتماعي من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.