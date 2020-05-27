أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم الأربعاء 27 أيَّار

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على مطالبة حزب المؤتمر السوداني، باستبدال عناصر من المكون المدني في مجلس السيادة وإقالة الوزراء، كما صوب انتقادات لاذعة لأداء السُلطة.

وأشارت صحف الصباح إلى إعلان رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ميكي زوهار، أن الإجراءات التشريعية الخاصة بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وعرجت على تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، أمس، بعد محاولة الميليشيات المسلحة والمرتزقة استهداف مواقع القوات المسلحة في ضواحي طرابلس. واخبرت الصحف عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في غارة شنها إرهابيون على قرية في شمال شرقي الكونجو، في أحدث هجوم ضمن تزايد العنف في الآونة الأخيرة.