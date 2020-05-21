أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم الخميس 21 أيَّار

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد منظمة العفو الدولية ،بأن انسحاب البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة "اليوناميد" من دارفور غربي السودان يخلق فراغًا أمنيًا ، ويعرض المدنيين للهجمات الوحشية لقوات الأمن السودانية والميليشيات المتحالفة معها.

ونشرت إعلان وزير الشؤؤن الدينية والاوقاف السوداني نصر الدين مفرح استعادة الحكومة عقارات طالها الفساد في العشرة سنوات الأخيرة بما يقارب 18 مليون دولار. وأشارت إلى مقتل 15 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس في معارك مع الجيش اليمني على أطراف محافظة مأرب وكمين نصب لهم في محافظة الضالع.

وعرجت على دعوة جامعة الدول العربية الحكومات العربية للتحرك بشكل سريع وتنسيق التعاون بينها، وذلك كجزء من تدابير الاستجابة الجماعية لمواجهة جائحة كورونا. ولفتت الانتباه إلى حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمس إسرائيل على التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية، والقادة الفلسطينيين على العودة إلى المحادثات. وسلطت الضوء على استهداف سلاح الجو الليبي رتل آليات عسكرية تابعة لـ"الوفاق" عند كوبري جندوبة بين مدينتي غريان والأصابعة.