أبرز اهتمامات الصحف السودانية اليوم السبت 23 أيَّار

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تلقي رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ بحث معه وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والتشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية.

وأشارت إلى تمكن الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبي من إسقاط أربع طائرات تركية مسيّرة غرب ليبيا، خلال محاولاتها استهداف تمركزات القوات في ترهونة وبني وليد وشرق مصراتة.

وعرجت الصحف على تهديد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل في حال مضت قدمًا بخطتها لضم أراضٍ فلسطينية محتلة. ونشرت إعلان خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل خمسة إرهابيين أمس بعملية أمنية بمنطقتي أم تليل ومطيبيجة في صلاح الدين.

ولفتت الانتباه إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، وذلك بعد اقتحام جنود الجيش الإسرائيلي القرية بعد انطلاق مسيرة أسبوعية ضد الجدار والاستيطان.

وسلطت الضوء على تصريح لجنة الصحة الوطنية بالصين عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض (كوفيد-19) في البر الرئيسي أمس لتصبح أول مرة لا يتم فيها تسجيل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.

