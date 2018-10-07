أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توقيع السودان وجنوب السودان ،أمس بالخرطوم على محضر اجتماعات مباحثات عسكرية التأمت خلال الأيام الماضية توطئة لتطوير الاتفاق لمذكرة تفاهم للتعاون في المجالات العسكرية.

وركزت على مشاركة السودان أمس؛ في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى المنعقد في كمبالا.

ولفتت الانتباه إلى إغلاق مليشيات الحوثي الانقلابية ، جامعة صنعاء بالإضافة إلى نشر الدبابات والمدرعات في محيطها.

وأشارت إلى إنقاذ حرس السواحل الليبي مالايقل عن 14 ألف مهاجر خلال 104 عمليات منذ بداية العام الجاري.

وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجاح بلاده في محاصرة خطر الإرهاب وتوجيه ضربات قاصمة لتنظيماته وعناصره.

ونشرت إعلان الرئاسة التونسيّة، أن حالة الطوارئ السارية في تونس منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدموية في العام 2015، قد تم تمديدها حتّى 6 نوفمبر المقبل.