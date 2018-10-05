أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الجهود التي تقوم بها رئاسة حكومة الوفاق بطرابلس بالتنسيق مع البعثة الأممية من أجل إنهاء كافة الترتيبات الأمنية التي أقرت والتي تتضمن تسليم جميع المقرات الحكومية والرسمية من المليشيات للأجهزة الأمنية الرسمية من أجل بسط سيادتها لتقوم بحماية حماية العاصمة وضواحيها لخروج المليشيات من العاصمة.

ونوهت إلى قرار الحكومة الليبية المؤقتة إغلاق مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، ونقل جميع الرحلات لمطار الأبرق إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية فيه.

وتطرقت إلى مطالبة البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بحماية أموال ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في بريطانيا.

وبينت إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، استعداد الحلف تدريب قوات أو وحدات عسكرية ليبية.

ونقلت صحف ليبيا تصريحات رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أنه وجّه دعوة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي ستستضيفه مدينة باليرمو يومي 12 - 13 من شهر نوفمبر المقبل.