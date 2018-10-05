أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الجهود التي تقوم بها رئاسة حكومة الوفاق بطرابلس بالتنسيق مع البعثة الأممية من أجل إنهاء كافة الترتيبات الأمنية التي أقرت والتي تتضمن تسليم جميع المقرات الحكومية والرسمية من المليشيات للأجهزة الأمنية الرسمية من أجل بسط سيادتها لتقوم بحماية حماية العاصمة وضواحيها لخروج المليشيات من العاصمة.
ونوهت إلى قرار الحكومة الليبية المؤقتة إغلاق مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، ونقل جميع الرحلات لمطار الأبرق إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية فيه.
وتطرقت إلى مطالبة البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بحماية أموال ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في بريطانيا.
وبينت إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، استعداد الحلف تدريب قوات أو وحدات عسكرية ليبية.
ونقلت صحف ليبيا تصريحات رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أنه وجّه دعوة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي ستستضيفه مدينة باليرمو يومي 12 - 13 من شهر نوفمبر المقبل.
GMT 11:39 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
GMT 11:37 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 11:33 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
GMT 11:31 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
GMT 11:24 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
أرسل تعليقك