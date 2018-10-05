أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الحكومة الفلسطينية أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق فيينا يثبت نظرية قوة القيادة الفلسطينية.
وأشارت الصحف إلى نفي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ، أن تكون اشترطت وقف إخلاء الخان الأحمر مقابل زيارتها إلى تل أبيب.
وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية بأن إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي، والنظام الدولي القائم على القانون.
وأوردت صحف فلسطين إعلان الجيش الاسرائيلي، إنه سيعزز قواته بشكل واسع، في منطقة القيادة الجنوبية، التي تشمل قطاع غزة، لمنع انطلاق هجمات وعمليات تسلل من القطاع.
ونشرت خبر استيلاء عصاباتٌ من المستوطنين اليهود، تحرسها قوة عسكرية معزّزة من جنود وشرطة الاحتلال، أمس الخميس، على عقار قديم وتاريخي في "عقبة درويش" داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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