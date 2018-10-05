أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الحكومة الفلسطينية أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق فيينا يثبت نظرية قوة القيادة الفلسطينية.

وأشارت الصحف إلى نفي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ، أن تكون اشترطت وقف إخلاء الخان الأحمر مقابل زيارتها إلى تل أبيب.

وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية بأن إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي، والنظام الدولي القائم على القانون.

وأوردت صحف فلسطين إعلان الجيش الاسرائيلي، إنه سيعزز قواته بشكل واسع، في منطقة القيادة الجنوبية، التي تشمل قطاع غزة، لمنع انطلاق هجمات وعمليات تسلل من القطاع.

ونشرت خبر استيلاء عصاباتٌ من المستوطنين اليهود، تحرسها قوة عسكرية معزّزة من جنود وشرطة الاحتلال، أمس الخميس، على عقار قديم وتاريخي في "عقبة درويش" داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.