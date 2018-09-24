الصحف المصرية تبرز احتفالات السعودية باليوم الوطني

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله" والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني وتأكيده اعتزاز بلاده بما يربطها بالمملكة من علاقات أخوة تاريخية ومصير مشترك، متمنيًا دوام التقدم والازدهار للمملكة.
وسلطت الصحف الضوء على الاحتفالية التي أقامتها سفارة المملكة العربية السعودية في مصر الليلة الماضية بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني، بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومعالي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ولفيف من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب ورجال السياسة والمثقفين والإعلاميين.
وأشارت إلى أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي، أكد في كلمته خلال الحفل أن ملوك المملكة تحتفظ لمصر بمكانة عظيمة، مشيداً بعلاقات المودة والأخوة التي يسودها الاحترام المتبادل.
ونقلت الصحف عن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، قوله في كلمته خلال الحفل أن قيادات المملكة بداية من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود
-رحمه الله - وسار على نهجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله، يحفظون مكانة غالية لمصر في قلوبهم.
وشدد عبدالعال على أن المملكة ومصر هما عصب الأمة العربية وتعاونهما معا هو السبيل الوحيد لإجهاض مخططات أعداء الأمة والتعجيل بنهاية الإرهاب، لتنعم الأمة العربية بأمن وسلام طالما عاشت في ظله قرونا وعانت من فقده سنينا.
ولفتت الصحف إلى أن كل من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام قدما التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والمملكة حكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين، معربين عن بالغ تقديرهما للدور التي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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