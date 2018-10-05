أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على إشادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بجهود رجال الجيش في حماية وصون مقدرات الوطن.

وأبرزت الصحف اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، والاشتباكات التي اندلعت بين الطلاب الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس.

ونشرت تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة تقف بجوار العراق وتدافع عن سيادته ووحده أراضيه وترفض وتدين جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه.

وأشارت إلى مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد" الذي يعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، لدفع التعاون بين اليابان وإفريقيا.

وتحدث صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل ضابط وإصابة 6 أخرين بالرصاص في الولايات المتحدة الأمريكية، ومقتل وإصابة 10 جنود أتراك في هجوم مسلح.