أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على إشادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بجهود رجال الجيش في حماية وصون مقدرات الوطن.
وأبرزت الصحف اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، والاشتباكات التي اندلعت بين الطلاب الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس.
ونشرت تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة تقف بجوار العراق وتدافع عن سيادته ووحده أراضيه وترفض وتدين جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه.
وأشارت إلى مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد" الذي يعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، لدفع التعاون بين اليابان وإفريقيا.
وتحدث صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل ضابط وإصابة 6 أخرين بالرصاص في الولايات المتحدة الأمريكية، ومقتل وإصابة 10 جنود أتراك في هجوم مسلح.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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