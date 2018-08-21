مطالعات الصحف الصادرة في البحرين الثلاثاء

طالعتنا صحف البحرين اليوم الثلاثاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/جلالة المـلك المفدى يتبادل التهـاني بـالعـيد مع خـادم الحـرمين وأمـير الكـويت وملـك الأردن ونــائـب رئــيـس الإمـارات وولـــي عـهد أبوظــبي وأمـــير الــمــنطقة الــشرقية.
/جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني بعيد الأضحى.
/جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني بالعيد من قادة الدول العربية والإسلامية.
/سمو رئيس الوزراء يتبادل التهاني بالعيد مع القيادة الكويتية.
/سمو محافظ الجنوبية يطلع على الجاهزية الأمنية لكل المناطق ومصليات المحافظة.
/وزير الخارجية: لن ينسى الحجاج الدعاء للشعب الايراني المستضعف والصابر.
/وزير الكهرباء يطلع وفدًا من النواب الأمريكي على مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة.
/وكيل التعليم والمناهج: إجراءات دقيقة للتأكد من صحة المؤهلات العلمية.
/النيابة العامة: لم نتلق بلاغات بشأن الشهادات التعليمية المزورة.
/إطلاق نار على السفارة الأمريكية في أنقرة ولا إصابات.
/عمران خان يعد بالتغيير في أول خطاب بعد توليه منصبه.
/ضيوف الرحمن أدوا الركن الأعظم في الحج ونفروا إلى مزدلفة.
/خبراء أمنيون يحذرون في الكونجرس: شبكات إيرانية إرهابية نائمة في الداخل الأمريكي.
GMT 11:00 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:55 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء
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GMT 10:50 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:43 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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