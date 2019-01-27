اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرون ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وسلطت الصحف الضوء على أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله "إنه رغم القيود والممارسات الاحتلالية تمكنت صادراتنا الوطنية، ولأول مرة، من تجاوز حاجز المليار دولار، ووصلنا بمنتجنا الوطني إلى أكثر من ثمانين دولة حول العالم، وتمكنا من زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل دولتنا إلى 3.4 مليار دولار، ولم يكن هذا ليتحقق لولا تكامل جهود القطاعين العام والخاص.

وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني العربي الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وظلم الاحتلال الإسرائيلي.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن مشاورات تجري لتشكيل حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لافتاً إلى أن حركة حماس لن تكون طرفاً فيها.

ونشرت إدانة وزارة الخارجية الفلسطيني الهجوم الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتبرتها امتداداً للحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.