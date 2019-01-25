اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر توصل ممثلي الأسرى الفلسطينيين، إلى اتفاق مع إدارة معتقل "عوفر" الإسرائيلي، يقضي بإلغاء العقوبات التي كانت الإدارة تنوي فرضها بحقهم.

وتحدثت عن إعلان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، أن القضية الفلسطينية ستتصدر جدول أعمال القمة الأوروبية العربية المقبلة.

ونشرت صحف الجمعة مطالبة إسرائيل من إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب، تعديل قانون تخفيض مساعدات قوات الأمن الفلسطينية.

وواكبت صحف فلسطين نبأ اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.