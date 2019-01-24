اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات المملكة العربية السعودية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات الإسرائيلية "التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية".

وأشارت الصحف إلى أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن الموقف الإندونيسي الشجاع، يؤكد فشل سياسات وتوجهات الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورهاناتهما على تصفية القضية الفلسطينية وشطبها من أجندة الاهتمام الدولي.

وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، 19 مواطناً فلسطينيا من مناطق عدة بالضفة الغربية.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بلقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الرئيس السويسري أولي ماورر، حيث بحثا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأكد رئيس الوزراء الحمدلله على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.

وأوردت صحف فلسطين التقرير السنوي الصادر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية والذي رصد ،الانتهاكات الإسرائيلية ، في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وسائر دور العبادة، حيث تعرضت لـ1300 ،إنتهاكا ما يعني تزايد عدد الاقتحامات ونوعها، واعداد المقتحمين.

ونشرت خبر اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وضباط جيش الاحتلال ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.