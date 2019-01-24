اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الجلسة "الماراثونية" التي عقدها مجلس النواب العراقي مساء أمس واستمرت حتى فجر اليوم ,وتكللت بالتصويت على الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2019 والتي كانت توصف بأنها "مثيرة للجدل".

ونوهت الصحف بأن جدول أعمال الجلسة خلا من بند استكمال التشكيلة الوزارية ,والتي مازالت التشكيلة منقوصة من أربع وزارات مهمة هي الدفاع والداخلية والعدل والتربية .

وعرجت على التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والذي مازال معروضا للنقاش داخـل مجلس النواب.

وتناولت الصحف مجددا الجهود المبذولة لاستكمال التشكيلة الوزارية التي يقودها عادل عبد المهدي, متوقعة أن يتم تاجيل حسم المناصب الامنية المختلف عليها بين الكتل السياسية" الدفاع والداخلية" إلى الفصل التشريعي القادم لمجلس النواب.