أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

سلّطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الضوء على تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلـّف سعد الحريري، أمس، بتأليف حكومة ترضي جميع اللبنانيين في غضون الأيام العشرة المقبلة كأقصى حدّ .

وتطرقت الصحف إلى خطة الطوارئ التي أعلنت عنها الأمم المتحدة أمس، لاحتواء تحرك جماعي قوامه 900 ألف شخص من المتوقع أن يفرّوا إذا ما شن نظام الأسد هجوما ً واسع النطاق في محافظة إدلب شمال سوريا آخر المعاقل التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد.

وتناقلت الصحف، نبأ تمكن الجيش اليمني من فرض سيطرته أمس، على مخزن أسلحة ضخم للانقلابيين الحوثيين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، فيما دكّت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، مواقع الانقلابيين جنوب صنعاء وشرقها .

ورصدت الصحف الاجتماع الذي عُقد في القاهرة أمس، بين رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وتركز النقاش خلاله على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .

وأبدت اهتماما بتأكيد الحكومة الفلسطينية أن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاق فيينا يعتبر ترسيخ لمزيد من الفوضى .

وتابعت آخر التطورات المتعلّقة بالأزمة الليبية، التي كانت محور بحث في لقاء جمع أمس، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عميد عبد السلام عاشور مع سفيرة فرنسا لدي ليبيا بياتريس دوهيلين .

كما عرجت صحف لبنان على تأكيد رئيس القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، أن إيران تطيل عمر الأزمة اليمنية عبر إمداد ميليشيات الحوثي بالأسلحة، وتفاقم أزمة سوريا بدعم نظام الأسد بوسائل قاتلة تهدد دول الجوار.