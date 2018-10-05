أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، توقيع وزير مالية المملكة ونظيره الكويتي ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومة الأردنية تقدم بموجبها الدول الثلاث دعما للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار، تؤطر هذه الاتفاقيات مساهمة الدول الثلاث في تعهدات مؤتمر مكة المكرمة الذي عقد في يونيو الماضي.
واهتمت الصحف بلقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، مع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير المالية الكويتي نايف الحجرف، ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر.
ونوهت بتقدير العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على حرصهم المتواصل على دعم الأردن لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها نتيجة الأزمات الإقليمية، مؤكداً عمق وأصالة العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع هذه الدول الشقيقة.
وتطرقت إلى مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، مع سلطان بروناي دار السلام حاج حسن البلقية.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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