أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، توقيع وزير مالية المملكة ونظيره الكويتي ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومة الأردنية تقدم بموجبها الدول الثلاث دعما للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار، تؤطر هذه الاتفاقيات مساهمة الدول الثلاث في تعهدات مؤتمر مكة المكرمة الذي عقد في يونيو الماضي.

واهتمت الصحف بلقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، مع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير المالية الكويتي نايف الحجرف، ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر.

ونوهت بتقدير العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على حرصهم المتواصل على دعم الأردن لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها نتيجة الأزمات الإقليمية، مؤكداً عمق وأصالة العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع هذه الدول الشقيقة.

وتطرقت إلى مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، مع سلطان بروناي دار السلام حاج حسن البلقية.