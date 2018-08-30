أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك باكير عزت بيغوفيتش، الذي تم خلاله بحث آليات تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.
واهتمت بإعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مشاركة اليابان في رعاية المؤتمر الذي يعمل الأردن على تنظيمه بالتعاون والتنسيق مع عدد من الدول، لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر القادم.
وسلطت الضوء على تشريع محكمة إسرائيلية لوضع بؤرة استيطانية قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة مبنيّة في قسمها الأكبر على أراضٍ يمتلك القسم الأكبر منها فلسطينيون بموجب صكوك ملكية تعترف بها السلطات الإسرائيلية.
وتابعت الصحف مقتل 7 أشخاص بينهما جنديان ، جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزًا أمنيا عند مدخل مدينة القائم في محافظة الأنبار العراقية.
ونشرت تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن تنامي مخاطر وقوع كارثة إنسانية في حال حدوث عملية عسكرية ذات نطاق شامل في محافظة إدلب في سوريا.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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