أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، بالإشتباكات العسكرية في جنوب وضواحي العاصمة طرابلس ، موضحة سقوط 26 قتيل وأكثر من 50 جريح ، وتعرض الممتلكات العامة والخاصة إلى التدمير ،داعية إلى ضرورة الاحتكام إلى العقل وخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة ، مؤكدة أن طرابلس عاصمة كل الليبين ولابد من تغليب المصلحة العامة على الخاصة .

وأشارت الصحف إلى إعلان لجنة فض النزاعات التي تدخلت لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات، مؤكدة توصلها لاتفاق يقضي بوقف إطلاق بين الطرفين المتنازعين بداية من الليلة الماضية وترك المجال أمام قوتين من المنطقتين الوسطى والغربي للدخول لمناطق النزاع وحفظ النظام، وينص على عدم القبض على الأشخاص على خلفية هويتهم.

وبينت الصحف نفي محمد السلاك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ما تردد من أنباء حول قيام حكومة الوفاق بقصف مواقع في مدينة ترهونة، مؤكداً أن جميع العمليات

تستهدف مواقع المعتدين داخل العاصمة طرابلس.

ونقلت الصحف بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنه في إطار متابعتها المستمرة لتطورات الأوضاع في طرابلس، فهي تدين "تصاعد العنف في منطقة طرابلس الكبرى وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ، موضحة أن المبعوث الخاص يتواصل مع أعضاء مجلس الأمن الدولي فضلاً عن الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة ذات التأثير على الأطراف الليبية بغية الدفع باتجاه التهدئة.