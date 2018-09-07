أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تأييد الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، مزاعم بريطانية بأن الحكومة الروسية وافقت على نحو "شبه مؤكد" على تسميم باستخدام عنصر نوفيتشوك في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في مارس الماضي.
وسلطت صحف الجمعة الضوء على تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا، جيمس جيفري، إن هناك "أدلة كثيرة على أن القوات الحكومية السورية تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية ضد مسلحي المعارضة في محافظة إدلب".
وتناولت إعلان الحكومة الأرجنتينية أنها ستلغي "نصف الوزارات" بهدف التقشف لمواجهة انهيار العملة المحلية.
وتناقلت صحف بريطانيا إعلان قيادة عمليات البصرة إعادة فرض حظر التجول بعقد مقتل سبعة وإصابة ١٤ إثر تجدد الاحتجاجات العنيفة بمدينة البصرة.
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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