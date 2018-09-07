أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تأييد الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، مزاعم بريطانية بأن الحكومة الروسية وافقت على نحو "شبه مؤكد" على تسميم باستخدام عنصر نوفيتشوك في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في مارس الماضي.

وسلطت صحف الجمعة الضوء على تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا، جيمس جيفري، إن هناك "أدلة كثيرة على أن القوات الحكومية السورية تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية ضد مسلحي المعارضة في محافظة إدلب".

وتناولت إعلان الحكومة الأرجنتينية أنها ستلغي "نصف الوزارات" بهدف التقشف لمواجهة انهيار العملة المحلية.

وتناقلت صحف بريطانيا إعلان قيادة عمليات البصرة إعادة فرض حظر التجول بعقد مقتل سبعة وإصابة ١٤ إثر تجدد الاحتجاجات العنيفة بمدينة البصرة.