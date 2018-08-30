أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على توسيع مجلس وزرائه بتعيين وزراء جدد لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.
وأخبرت عن مساعي باكستان لتعزيز الأمن الإقليمي بالتعاون مع دول المنطقة وحل الخلافات العالقة عبر الحوار.
واهتمت بتصريح رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوه الذي أكد عزم الجيش على مساعدة سكان منطقة القبائل المحاذية للحدود مع أفغانستان في التغلب على الإرهاب.
وتطرقت إلى نجاح قوات الأمن الباكستانية في مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عمليات تمشيط نفذتها في منطقة القبائل.
وتابعت تطورات الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام في أفغانستان.
وتناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 36 مسلحا خلال غارات جوية وعمليات برية في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.
وعرجت على نفي الصين مجدداً صحة الأنباء التي تحدثت عن نيتها على بناء قاعدة عسكرية في أفغانستان.
وتابعت في الشأن الإقليمي وضع المسلمين الروهينغيا وسط أنباء تحدثت عن وجود أكثر من 200 ألف مسلم ينتظرون الدخول إلى بنغلاديش هربا من حملة عنف جديدة من جانب جيش ميانمار.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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