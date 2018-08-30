أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على توسيع مجلس وزرائه بتعيين وزراء جدد لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.

وأخبرت عن مساعي باكستان لتعزيز الأمن الإقليمي بالتعاون مع دول المنطقة وحل الخلافات العالقة عبر الحوار.

واهتمت بتصريح رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوه الذي أكد عزم الجيش على مساعدة سكان منطقة القبائل المحاذية للحدود مع أفغانستان في التغلب على الإرهاب.

وتطرقت إلى نجاح قوات الأمن الباكستانية في مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عمليات تمشيط نفذتها في منطقة القبائل.

وتابعت تطورات الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام في أفغانستان.

وتناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 36 مسلحا خلال غارات جوية وعمليات برية في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.

وعرجت على نفي الصين مجدداً صحة الأنباء التي تحدثت عن نيتها على بناء قاعدة عسكرية في أفغانستان.

وتابعت في الشأن الإقليمي وضع المسلمين الروهينغيا وسط أنباء تحدثت عن وجود أكثر من 200 ألف مسلم ينتظرون الدخول إلى بنغلاديش هربا من حملة عنف جديدة من جانب جيش ميانمار.