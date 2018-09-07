أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

ركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، على تسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، عقود وسندات ملكية 18 مسكنًا اجتماعيًا لفائدة مستحقيها من أصحاب الدخل المحدود بمدينة وادي مليز التابعة لمحافظة جندوبة شمال غرب البلاد، وذلك في إطار قرض ميسر قدمه الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 150 مليون دولار.

وألقت الضوء في الشأن الليبي على تهديد الأمم المتحدة بفرض عقوبات على المليشيات المسلحة التي لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وإيقاف الاقتتال في العاصمة الليبية طرابلس وتعمد على انتهاكه.

واهتمت صحف الجمعة بتبعات قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية, ووصفهم القرار بجريمة الحرب.

وألقت الضوء على إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن تغييرات جديدة في المؤسسة العسكرية بعد إقالة جنرالين بارزين في القوات الجوية في الجزائر, وإشارتها إلى تأكيد المؤسسة العسكرية في البلاد على أن هذه التغييرات تهدف إلى تكريس مبدأ التداول على المناصب حسب الجدارة والاستحقاق.

وتحدثت الصحف عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجاريين اللذين ضربا قاعة للألعاب الرياضية في العاصمة الأفغانية كابول، إلى 8 أشخاص، مشيرة إلى تنبني تنظيم داعش الإرهابي هذين التفجيرين.

وكتبت صحف تونس عن تواصل الاحتجاجات في مدينة البصرة لليوم الرابع على التولي بسبب انقطاع الكهرباء وتلوث المياه وغياب خدمات اجتماعية وتنموية أخرى, مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات تطورت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، أدت إلى مقتل 7 أشخاص.