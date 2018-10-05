أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، إلتزام بلاده بالدفاع عن مصالح الأمة والإسهام في تحقيق أمنها واستقرارها، وقال موقفنا مع المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، موقف مبدئي وأخلاقي، لا مزايدة ولا ابتزاز.
ونقلت عن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير قوله أمس، إنه لا تغييرات أو إعادة نظر في الدولار الجمركي، وأعلن عن إلغاء الحظر على القائمة السلبية المكونة من 17 سلعة، نافياً ما تردد أخيراً عن تحرير سعر الصرف.
وتطرقت إلى تسلم رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر أمس، مذكرة من بعض أحزاب الحوار الوطني برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج محمد ، تضمن ملاحظات الأحزاب حول قانون الإنتخابات.
ولفتت الانتباه إلى استيلاء عصاباتٌ من المستوطنين اليهود، تحرسها قوة عسكرية معزّزة من جنود وشرطة الاحتلال، أمس على عقار قديم وتاريخي في "عقبة درويش" داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأخبرت عن توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بمقره في العاصمة النمساوية "فيينا"، اتفاق شراكة استراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب لتعزيز التعاون بين الجانبين عن طريق زيادة تبادل المعلومات وتقديم الدعم للدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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