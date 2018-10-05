أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، إلتزام بلاده بالدفاع عن مصالح الأمة والإسهام في تحقيق أمنها واستقرارها، وقال موقفنا مع المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، موقف مبدئي وأخلاقي، لا مزايدة ولا ابتزاز.

ونقلت عن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير قوله أمس، إنه لا تغييرات أو إعادة نظر في الدولار الجمركي، وأعلن عن إلغاء الحظر على القائمة السلبية المكونة من 17 سلعة، نافياً ما تردد أخيراً عن تحرير سعر الصرف.

وتطرقت إلى تسلم رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر أمس، مذكرة من بعض أحزاب الحوار الوطني برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج محمد ، تضمن ملاحظات الأحزاب حول قانون الإنتخابات.

ولفتت الانتباه إلى استيلاء عصاباتٌ من المستوطنين اليهود، تحرسها قوة عسكرية معزّزة من جنود وشرطة الاحتلال، أمس على عقار قديم وتاريخي في "عقبة درويش" داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأخبرت عن توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بمقره في العاصمة النمساوية "فيينا"، اتفاق شراكة استراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب لتعزيز التعاون بين الجانبين عن طريق زيادة تبادل المعلومات وتقديم الدعم للدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف.