أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس مع رئيس البوسنة والهرسك باكر علي عزت بيغوفيتش، حيث أكد الرئيس عباس،على الخطة التي طرحها في فبراير الماضي أمام مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الاطراف لرعاية عملية السلام، وصولا لتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت صحف الخميس إلى الاتصال الهاتفي ، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، لمواقف وتصريحات سفيرة ترمب لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، الخارجة على القانون الدولي والشرعية الدولية والمعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه.

وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة إن الإدارة الأمريكية لا تملك الحق في حصر تعداد اللاجئين الفلسطينيين بنصف مليون لاجئ، في الوقت الذي تقر فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بوجود ستة ملايين لاجئ.