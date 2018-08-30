أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس مع رئيس البوسنة والهرسك باكر علي عزت بيغوفيتش، حيث أكد الرئيس عباس،على الخطة التي طرحها في فبراير الماضي أمام مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الاطراف لرعاية عملية السلام، وصولا لتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت صحف الخميس إلى الاتصال الهاتفي ، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، لمواقف وتصريحات سفيرة ترمب لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، الخارجة على القانون الدولي والشرعية الدولية والمعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه.
وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة إن الإدارة الأمريكية لا تملك الحق في حصر تعداد اللاجئين الفلسطينيين بنصف مليون لاجئ، في الوقت الذي تقر فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بوجود ستة ملايين لاجئ.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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